Göztepe’den TFF’ye seyirci başvurusu

Göztepe , Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Sakaryaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, TFF’ye Sakaryasporlu taraftarların yüzde 30’unun tribüne alınması için başvuruda bulundu. Öte yandan ilk maçta da Sakaryaspor, misafir takım taraftarı için ayrılan bölümü arttırmıştı.

Deplasman taraftar kapasitesinin artırılması şu maddeye göre yapılıyor:

"Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30’a yükseltilebilir."