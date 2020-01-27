Süper Lig ’in 19. haftasında Beşiktaş’ı Gürsel Aksel Stadı’nda konuk eden Göztepe, dün yeni stadındaki ilk maçına çıktı. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 2017’de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar “İsyan Marşı”nı seslendirdi, destek maç boyunca artarak devam etti. Sarı-Kırmızılılar’ın 95 yıllık stat hasretinin sona erdiği mücadelede İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri; Halil Akbunar ve Celso Borges kaydetti.