TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe , 9. hafta mücadelesinde Edremit Bld. Altınoluk ile karşı karşıya geldi. Müsabaka dün Güre Atatürk Spor Salonu’nda saat 16.00’de başladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya tutuk başlayınca Edremit Belediye ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sette; başa baş geçen mücadeleyi yine ev sahibi 27-25 kazandı ve 2-0 öne geçti. İzmir temsilcisi, pes etmeyip geri döndü ve setleri 25-20, 25-23 ve 15-12 kazanarak sahadan 3-2'lik zaferle ayrılan taraf oldu.

Böylece Göztepe, lider Edremit Bld. Altınoluk'u devirerek liderlik yarışında önemli galibiyete imza attı. (İHA)