Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna büyük umutlarla giren Göztepe, ilk maçında evinde Antalyaspor'a tek golle boyun eğerek yine sancılı bir başlangıca imza attı. Son 4 sezondur birinci haftadaki karşılaşmalarını kazanamayan Göztepe kötü geleneğini sürdürürken, oynadığı futbolla vasatı aşamadı. Özellikle hücumda tıpkı geçen sezon olduğu gibi üretkenlikten uzak bir tablo çizen sarı-kırmızılılarda, taraftarlar mutlaka transfer yapılması görüşünde birleşti. Başkan Vekili Talat Papatya'nın, "Transferde şu an arayışımız" yok açıklamasını gündeme getiren Göztepeliler, sosyal medyada ligde geçen yıl olduğu gibi yine kabus görmemek için özellikle forvet ve orta sahaya takviyenin şart olduğunu savundu.

Geçen sene Göztepe'nin kıl payı kümede kalmayı başardığı Ankaragücü'yle oynanan sezonun son maçında ceza alıp, Antalyaspor müsabakasını tribünden izleyen teknik direktör Tamer Tuna'nın da takımın performansından çok memnun kalmadığı bildirildi. Tuna'nın Başkan Mehmet Sepil'le bu hafta bir araya gelip takımın eksik yönlerine takviye yapılmasını isteyeceği iddia edildi. Göztepe'de ilk kez resmi bir maçta forma giyen yeni transferlerin oyunu tatmin edici olmadı. Özellikle Galatasaray'dan gol yollarındaki sorunu çözmesi için transfer edilen tecrübeli forvet Eren Derdiyok sahada en az topla buluşan isimlerin başında geldi. Henüz takıma uyum sağlayamadığı görülen Eren, birçok pozisyonda ağır kaldı.

Stoperde görev yapan Sanneh ve sol bekte forma giyen Leo'dan da ilk maçta tam verim alamayan Göztepe'de 7 yeni futbolcudan Murat, Veli, Batuhan ve Hüseyin şans bulamadı. Kaleci Beto ise yine yaptığı kritik kurtarışlarla en çok alkış alan oyuncuların başında geldi. Göztepe'de taraftarın alkışladığı diğer oyuncu ise genç Yalçın Kayan oldu. Göztepe'nin altyapısından yetişen ve geçen sezon başında profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki sol kanat, 61'inci dakikada Halil'in yerine oyuna dahil oldu. Yaklaşık 30 dakika sahada kalan Yalçın tekniği ve soğuk kanlılığı ile dikkatleri üzerine çekti. Tamer Tuna'nın bu sezon Yalçın'a daha fazla şans vermesi bekleniyor. Altyapıdan golcü Ege de 21 kişilik kafilede kendine yer buldu.