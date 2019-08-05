Geride bıraktığımız sezon son anda ligde kalmayı başaran Göztepe, aynı stresi tekrar yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar transferde sağlam adımlar atıyor.

Forvet ihtiyacını Eren Derdiyok ile gideren İzmir ekibi, işi sağlama alacak. Hücum hattında bir takviye daha yapılacak. Gündemdeki 1 numaralı aday Mevlüt Erdinç.

Yaz döneminde kadrosuna 3 forvet katan, Demba Ba’yı da elde tutan Başakşehir’de Mevlüt, 5. santrfor konumunda. Tecrübeli oyuncu İstanbul ekibinden ayrılmaya hazır.

Göztepe cephesi hem oyuncuyu hem de kulübünü maddi konularda ikna etmeye çalışıyor.

1.5 milyona düştü

Esas bomba ise orta sahaya... Manuel Fernandes aşkı yeniden alevlendi. Lokomotiv Moskova’dan yeni sözleşme teklifi almayan ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldız, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtti.

Daha önce Göztepe’den 2.5 milyon Euro isteyen Fernandes, rakamı 1.5 milyon Euro’ya kadar düşürdü. Taraflar arasında anlaşma zemini oluşurken, Sarı-Kırmızılı yönetim rakamı biraz daha aşağı çekmeye uğraşıyor.