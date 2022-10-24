Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan sarı-kırmızılılar, gelen galibiyetlerle rahatladı. Malatya'da Yasin Öztekin'in ilk yarı sonunda attığı golle öne geçen Göztepe , Buğra'nın 50'inci dakika penaltı kaçırmasıyla derin bir nefes aldı. Haftalardır eleştiri oklarının hedefinde olan kaleci Ekrem de Yeni Malatyaspor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu. 2 maç sonra ligde kazanan Göztepe, 11 puana yükselerek ateş hattından şimdilik uzaklaştı.

Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. "Malatya'dan galibiyetle ayrılmak müthiş oldu" diyen Özkayımoğlu, "Maça iyi hazırlanmıştık. Çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımız son saniyeye kadar neleri varsa sahaya yansıttı" dedi. Bu hafta Altaş Denizlispor 'u konuk edeceklerini hatırlatan Özkayımoğlu, "Önümüzdeki cumartesi günü 29 Ekim. Cumhuriyetimiz'in 99'uncu yılını kutlayacağız. Muhteşem Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı'nda yapacağı görsel şovu heyecanla bekliyoruz. Aynı gün Denizlispor maçını kazanıp yolumuza bakacağız" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)