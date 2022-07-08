Göztepe , Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'a veda etti. İzmir ekibi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı duygusal videoyu; ''Çünkü ayrılık da sevdaya dahil... Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal...'' ifadeleriyle paylaştı.

Sarı Kırmızılı forma ile Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı. Halil, 2014-2015 sezonunda 2. Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1. Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım 'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.







