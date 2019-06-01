Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda yoluna devam edecek Göztepe güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Medipol Başakşehir'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan eski golcüsü Demba Ba ile temaslarını sıklaştıran ve Senegalli yıldızı geri döndürmek için önemli mesafe kat eden yönetimin, Atınç Nukan, Gökhan Töre ve Hugo Rodellaga için de girişimlere başladığı ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş'tan eski öğrencileri olan stoper Atınç ve Gökhan'ın alınması konusunda yönetime rapor sunduğu vurgulandı. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Gökhan'ın Bodrum'da Başkan Sepil ve Tuna ile bir araya geldiği de iddia edildi.

DİKKATLİ OLACAKLAR

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ileri sürülen Gökhan Töre için Tamer Tuna'nın istekli olduğu ancak kurmayların son yıllarda ciddi sakatlıklar yaşayan deneyimli oyuncunun sağlık durumunu çok yakından bilmek istedikleri bildirildi. Transferde inci eleyip sık dokuyacak İzmir ekibi özellikle yabancı seçiminde oldukça dikkatli davranacak. Süper Lig döneminde gerçekleştirdiği Ghilas, Scarione, Borges, Grillo, Agbenyenu transferlerinde eli yanan yönetim, hem takıma direkt katkı koyacak hem de bütçeyi sarsmayacak isimleri takıma kazandıracak.