Taraftarın hayalleri, futbolcular ve teknik ekibinin de emeklerinin yok sayıldığını vurgulayan Papatya, "Maçtan sonra tüm programları, yorumcuları takip ettim. Aynı film, aynı senaryo devam ediyor. Israrla bu senaryo karşılık buluyor. Buna dur demek gerekiyor. Hakem üzerinden yapılan spekülasyonlar sonrası böyle hakemi sahada görünce insanın çıldırası geliyor. Kaybedilen puanların telafisi var. Yazıktır, günahtır. Ellerini vicdanlarına koysunlar. O kadar çok pozisyon var ki hangisinden başlayayım bilemiyorum. Halil'in penaltı pozisyonu var, diyelim hakem bunu göremedi. VAR neden var? VAR neden hakemle konuşmuyor? Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Bu sistem değişmeli. VAR odası gerekirse yabancı hakemlerden kurulsun. Gerekirse yurt dışında kurulsun. Burada futbol ikliminden etkilenmeyen insanlar VAR'da görev alsın" dedi.

"AMİGO YORUMCULARI KINIYORUM"

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın Göztepeli oyuncuya kafa attığını söyleyen Papatya, "Beşiktaşlı futbolcu kafa atıyor ama nedense bizim oyuncularımıza kart çıkıyor. Ghezzal'ın kafa attığı pozisyonda nasıl kart veremiyorsun. Titi'nin ayağına basılıyor; Gökhan, resmen Obinna'nın üzerine çıkıyor. Halil'in ayağına basıldığı pozisyon da mevcut. VAR hakemleri ise bu pozisyonları seyrediyor. Sanki hafta sonu etkinliğine gelip maç izlemek için ekran başına geçmişler. Bir de Göztepe'de çalışmış, buranın ekmeğini yemiş, İzmir'in suyunu içmiş bir yorumcu, taraftar amigosu gibi konuşuyor. Halil'in pozisyonuna penaltı diyemeyen yorumcuya selam olsun, kınıyorum" diye konuştu. Beşiktaş yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını ifade eden Papatya, "Beşiktaş'ı galibiyeti için kutlarım, yönetim kurulana da teşekkür ederim. Ancak hakemler camiaları birbirlerine düşürmesinler. Bizim takımlara, camialara sözümüz yok. Bizi birbirimize düşürmenin ne anlamı var. Hakem camiası bu konuda artık dikkatli olsun. Puan durumunda istediğimiz yerde değiliz ama bir de vicdan puan tablosu yapılsa çok farklı durumda oluruz. VAR'dan en çok canı yanan takım biziz. Emeğe, sahada dökülen alın terine ve Göztepelilerin heyecanlarına yapılanları içime sindirimiyorum" dedi.

DHA