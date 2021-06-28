Göztepe’den Filip Novak ve Sinan Gümüş atağı

Transfer döneminde şu ana kadar sadece Altınordu’dan defans oyuncusu Kahraman’la sözleşme imzalayan Göztepe, bu hafta vites yükseltecek. Gurbetçi stoper Şefik Abalı, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo ve Brezilyalı kanat Lourency do Nascimento Rodrigues’i resmen kadrosuna dahil etmesi beklenen Sarı-Kırmızılılar’ın Fenerbahçe ’nin yıldızları Filip Novak ve Sinan Gümüş’le ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un yeniden seçilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içinde resmi görüşmelere başlayacağı açıklandı.

Novak bonservisiyle

Göztepe’nin Novak’ı bonservisiyle almayı planladığı, Sinan’ı ise kiralayabileceği öğrenildi. Fenerbahçe’ye geçen sezon Trabzonspor ’dan gelen Çek sol bekNovak genelde yedek kulübesinde bekledi. Sinan da Novak gibi 18 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Sinan Gümüş takıma 3 gol ve 1 asist katkısı verdi.