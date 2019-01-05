Göztepe'den Eren Derdiyok bombası

Göztepe, Galatasaray’da bileti kesilen Eren Derdiyok’a talip oldu. Eren Derdiyok'un menaceriyle hemen temas kurulurken, Göztepe bu transferde kesenin ağzını açtı.

05 Ocak 2019, Cumartesi 09:44
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Göztepe'den Eren Derdiyok bombası

Sezon başında da Eren Derdiyok’u almaya çalışan Göztepe, bu kez transfere çok yakın.

Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray’da kadro dışı bırakılıp Antalya kampına götürülmeyen ve teknik direktör Fatih Terim tarafından takımda düşünülmediği açıklanan Eren için harekete geçti.

Göz Göz, transfer piyasası kızışmadan bu işi bitirmek isterken, hemen Eren’in menaceriyle temas kurdu.

Galatasaray’da yıllık 2 milyon Euro kazanan gurbetçi futbolcuya, buna yakın bir ücret ödemeye hazır olan Göztepe, kesenin ağzını açmış durumda.

Transferde rakip Sion

Eren’in yurt dışından en ciddi talibi ise Sion. İsviçre kulübü ile yarışan Göztepe, bir an önce transferi noktalamayı hedefliyor.

2 sezon Kasımpaşa forması giydikten sonra Galatasaray’a transfer olan 30 yaşındaki Eren, toplamda çıktığı 101 maçta 35 gol attı. 

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