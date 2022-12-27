Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa FK ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Göztepe , ilk yarının son maçında evinde Bodrumspor'a tek golle yenilerek yeni yıla moralsiz girdi. Cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkan sarı-kırmızılılar rakibi karşısında hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamadı. Bu sonuçla 24 puanda kalan İzmir ekibi devreyi 11'inci basamakta tamamladı. Sezonun ilk yarısında 18 maça çıkan Göz-Göz 7 galibiyet alırken, 8 maçını puansız tamamladı, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Göztepe 17 golle ligin en az üreten 3 takımından biri oldu. Göztepe kalesinde ise 18 gol görüp eksi 1 averaja sahip oldu. Sarı-kırmızılılar Bodrumspor maçının ardından hakem yönetimine ise isyan etti.

EGE'YE YEŞİL IŞIK

Müsabakada 2 net penaltılarının verilmediğini ifade eden teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "22 yıldır teknik adamlık görevini üstleniyorum. Atınç ve Yasin'in pozisyonları net penaltı. Koray Gençerler VAR hakemi, yıllardır hakemlik yapıyor ama bu penaltılar nasıl verilmez. Maça zaten tecrübesiz bir hakem gönderildi. Göztepe’nin hakkını her yerde ararım" diye konuştu.

Her şeye rağmen asla yıkılmayacaklarını belirten Özkayımoğlu, "Bodrumspor’a saygı duyuyoruz ama biz Göztepe’yiz. Çok büyük camiayız. Biz yıkılmayız, ayakta kalırız" dedi. Kayımoğlu, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Özellikle hücuma yönelik oyuncu alabileceklerini vurgulayan Kayımoğlu, "3 ya da 4 nokta transfer yapmak istiyoruz" derken, Afyonspor'da kiralık oynayan ve bonservisi Göztepe'de olan oğlu Ege Özkayımoğlu'nun da ihtiyaç duyulması durumunda takıma dönebileceğini ifade etti. Forvet hattında görev yapan Ege, Afyonspor'da 16 maçta 3 gol attı. (DHA)