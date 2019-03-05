Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, sezonun kalan kısmında, 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla iç saha bilet fiyatlarında indirime gitti.

Bornova Stadı'nda kalan iç saha maçlarında Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, VIP Tribünü 161, numaralı tribünü 108, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak revize edildi.

Maraton tribününün tamamı ise sezon başında kombine olarak satılmıştı.

İZMİR, (DHA)