Başkan Mehmet Sepil ve kurmaylarının alınan kötü sonuçlardan dolayı oldukça üzgün olduğu ancak teknik ekip ve oyunculara sonuna kadar inandığı belirtildi. Bazı taraftarların Bektaş'a yaptığı eleştirilerin ardından Sepil'in genç teknik adama güvenoyu verdiği ifade edilirken, "Elbette üzüldük ancak toparlanacağız. Ben takımıma inanıyorum" cümlelerini kurduğu vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor yenilgilerinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-kırmızılılarda deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi bu kez stoper Reis cezalı duruma düştü. Cezaları sona eren sağ bek Gassama ve stoper Titi ise takıma geri dönecek. Bayram Bektaş Sivasspor'a karşı Reis'in yokluğunda defansı göbeğinde yine Kadu'ya şans verecek. Sol diz çapraz bağı kopan sol bek Adama Traore de kritik karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

KUPADA RAKİP NAZİLLİ

Antalyaspor yenilgisiyle Süper Lig'de düşüşünü sürdüren Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ege temsilcisi Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. İlçe Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı maç saat 14.45'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları açık tribün 25, kapalı tribün 15 TL olarak belirlenirken, Göztepeli futbolseverler açık tribünde maçı izleyecek. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın sahaya genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenirken, 3. Lig 1. Grup ekibi Nazilli Belediyespor'da ise teknik direktör Ahmet Yavuz ilk maçtan avantajlı bir skror alacaklarına inandığını söyledi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)