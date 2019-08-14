Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla 2019-2020 sezonuna başlayacak Göztepe, son 2 senede rakibine İzmir'de hiç geçit vermedi. Antalyaspor'la bu süreçte 3 defa resmi maçlarda karşılaşan Göztepe, sahadan her seferinde galibiyetle ayrılmayı bildi. İlk olarak Antalyaspor'u 2017-2018 sezonunda Demba Ba'nın golleriyle 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geçen sezon da ligde konuk ettiği rakibini 4-1 yendi. Deniz Kadah (2) ve Serdar Gürler'in (2) golleriyle farka koşan Göztepe, yine 2018-2019'da Antalyaspor'u bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda net skorla devirdi.

Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akdeniz ekibini 3-0 yenen Göztepe rakibini bir kez daha eli boş göndermiş oldu. Antalyaspor'la İzmir'de oynadığı son 3 maçta 9 gol atan Göztepe, kalesinde sadece 2 gol gördü. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ilk on birini büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede kaptan Beto'ya yer verecek genç çalıştırıcı, defans dörtlüsünü Gassama, Sanneh, Titi ve Leo'dan oluşturacak. Orta alanda Poko, Castro ve Deniz üçlüsüyle mücadele etmeyi planlayan Tuna, kanatlarda Yasin ve Serdar'a, ileri uçta ise yeni transfer Eren'e forma verecek.