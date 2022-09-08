Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe, transfer döneminin son gününde daha önce Altınordu ve Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Atay'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, futbol yönetimini devralan Sport Republic'in diğer kulübü Southampton'dan Nathan Redmond'un Beşiktaş 'a transferine karşılık siyah-beyazlılardan kiralanan 20 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic ve 19 yaşındaki golcü Emirhan Delibaş'ın transferlerini de resmen duyurdu. Hasic'in satın alma opsiyonuyla alındığı açıklandı. (DHA)