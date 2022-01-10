Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında Göztepe , konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. 5 maç aradan sonra galibiyete uzanan Göztepe, 27 maç aranın ardından bir ilk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonunun 33. haftasından itibaren bu sezonun 19. haftasına kadar olmak üzere oynadığı 27 maçta kalesini gole kapatamamıştı. İzmir temsilcisi, 4-0’lık Antalyaspor galibiyetiyle kötü istatistiğine son vermiş oldu.

Bu sezon ilk kez gol yemeyen Göztepe, son olarak 2020-2021 sezonunun 32. haftasında 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol yememişti.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)