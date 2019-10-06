Güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Sepil, "İlk 3 hafta hepimiz üzülmüştük. Takımımızın toparlanması gayet sevindirici. 3 haftada 7 puan oldukça önemli, milli maç arasına sevinçle giriyoruz. Ben daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ancak ayağımız yere sağlam basacak. Havaya girmeyeceğiz. Motivasyonumuzu hiçbir şekilde bozmadan yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna da Kayserispor karşılaşmasında sergilenen oyunu geliştireceklerini söyledi.

TAMER TUNA: DOĞRU DURAN BİR TAKIM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Kazanma arzumuz en üst seviyedeydi" diyen genç teknik adam, "İlk 6 maçta sadece 2 gol atıp, bu karşılaşmada ağlara 4 gol bırakmak güzeldi. Ayrıca son 4 müsabakada gol yemedik. Hücumdayken de savunmayı iyi yapmaya başladığımızı görüyoruz. Rakiplerimize pozisyon versek de doğru duran bir takım olmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızın kendine olan inancı, taraftarımızın bize güvenmesi ve oyunumuzu her geçen hafta gelişimi bizi yukarı taşıdı" ifadelerini kullandı.

EN FARKLI İKİNCİ GALİBİYET

Göztepe taraftarı 2 yıl sonra farklı bir galibiyet yaşadı. Kayserispor'u Alpaslan, Soner ve Napoleoni'nin (2) golleriyle 4-0 yenmeyi başaran Göztepe, 2017-2018 sezonunda yine Süper Lig'de Karabükspor'u 5-0 mağlup etmişti. Son 3 sezonda 2'nci en farklı galibiyetine imza atan Göz-Göz, geçen sezon ise Antalyaspor'u evinde 4-1, Ankaragücü'nü ise deplasmanda 3-0'la geçmişti.

ALPASLAN GOLLERE DEVAM EDİYOR

Göztepe'de asıl bölgesi orta saha olan ancak teknik direktör Tamer Tuna tarafından Titi ile birlikte stoperde oynatılan Alpaslan Öztürk hem savunmada hem de hücumda takıma katkı sunmaya devam ediyor. Defansın göbeğinde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Alpaslan, attığı gollerle de adından söz ettiriyor. Bu sezon 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında penaltıyı gole çeviren Alpaslan, Kayserispor karşılaşmasında da perdeyi açtı. Kullanılan kornerde kafayla ağları sarsan oyuncu, santrforlar Eren ve Jerome'un henüz golle tanışamadığı Göztepe'de 2. kez sevinç yaşadı.

NAPOLEONİ'DEN MUTLUSU YOK

Transfer sezonunun son gününde Medipol Başakşehir'den transfer edilen İtalyan forvet Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaştı. Maçın 45 ve 50'nci dakikalarında fileleri havalandıran İtalyan golcü büyük sevinç yaşadı. Sahada 90 dakika kalan 33 yaşındaki futbolcuya taraftarlar da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göz-Göz'ün Başakşehir'den diğer transferi olan Soner de Kayserispor karşısında siftah yaptı. 3'üncü haftada oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında penaltı kaçıran Soner, Kayserispor maçında şık bir gole imza atarak tribünleri ayağa kaldırdı.

DHA