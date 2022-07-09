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Göztepe'de Xhemajli'de sorun çıktı

Göztepe'de Xhemajli'de sorun çıktı

09 Temmuz 2022, Cumartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Göztepe'de Xhemajli'de sorun çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TRANSFER döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer ve Berkay Atay'la sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe 'de stoper Arbenit Xhemajli transferinde sorun çıktı. Geçen sezon Championship ekibi Sunderland'de forma giyen Kosovalı 24 yaşındaki oyuncu yaklaşık bir haftadır Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla idmanlarda yer aldı. Ancak Teknik Direktör Turgay Altay'ın Xhemajli için olumsuz rapor verdiği öğrenildi. Altay'ın raporu doğrultusunda yönetim transferden vazgeçerken, futbolcu ülkesine dönüş yaptı. 

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