Göztepe’de umutlar azalıyor

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Göztepe, Rize deplasmanından da eli boş döndü. Rakibi karşısında beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar 28. haftayı da puansız kapatarak küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. Tamer Tuna’nın öğrencileri, ligde kalma yolunda kıyasıya bir mücadele verdikleri Bursaspor’un kaybını bu hafta da avantaja çeviremedi. Geçtiğimiz hafta Bursaspor’un Aytemiz Alanyaspor’a kaybetmesiyle ümitlenen İzmir temsilcisi, sahasında Akhisaspor’a tek golle boyun eğdi. Bu hafta Bursa temsilcisi sahasında Trabzonspor’a kaybederken, Göz Göz de dış sahada Çaykur Rizespor’a mağlup oldu ve küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. Ligde son 6 haftaya girilirken küme düşme hattından bir türlü çıkmayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta evinde BB Erzurumspor’u konuk edecek.

Galibiyeti unuttu

Rize deplasmanından da eli boş dönen sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Son olarak 21. hafta mücadelesinde Bornova Stadı'nda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u deviren Göztepe, bu maçın ardından bir daha galibiyet sevinci yaşayamadı. Konyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından bir puan çıkaran Göztepe; Kayserispor, Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisarspor ve son olarak da Çaykur Rizespor’a kaybetti. Bu sezon ligde çıktığı 28 maçın 17’sini kaybeden Göztepe, ligin en fazla yenilgi alan takımı olarak dikkat çekiyor.

Tuna’nın galibiyeti yok

Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Tamer Tuna da beklentilerin altında kaldı. 24. haftada oynanan Konyaspor maçından önce göreve gelen Tuna, takımın başında 5 karşılaşmaya çıkarken henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Deneyimli teknik adamın öğrencileri 5 maçtan sadece 2 puan çıkarak küme düşme hattından çıkmayı başaramadı.

İHA



