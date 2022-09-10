Spor Toto 1'inci Lig'de 5'inci haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe 'de hava bozdu. Süper Lig 'den düştükten sonra Türk futbolunda ilk yabancı yatırımcı olan Sport Republic yönetiminde, Danimarkalı futbol adamı Rasmus Ankersen başkanlığında çok büyük umutlarla girdiği sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek taraftarını sevindiren Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında ise galibiyet göremeyip zirve yarışının uzağında kaldı.

İzmir ekibinde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktör Turgay Altay’ın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir.

Kulübümüz, Turgay Altay’a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler.

Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, Kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır.