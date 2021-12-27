Sezon başında yaptığı takviyelerle taraftarın ağır eleştirilerine maruz kalan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak Yılport Samsunspor maçının ardından kolları sıvayacağı bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro ile bir araya gelecek kurmayların, Sırp çalıştırıcıdan geniş çapta bir rapor isteyeceği bildirildi. Yönetimin en az 4 transfer yapması beklenirken, mevkilerin forvet, kanat, orta saha ve sol bek olacağı öğrenildi.

Son olarak Nijeryalı golcü Brown Ideye ile resmen yollarını ayıran sarı-kırmızılıların ikinci yarı öncesi bazı futbolcularla da vedalaşacağı kaydedildi. Maestro ise transferde tek yetkili kişinin kendisi olmadığını söyledi. Yönetimle bu konuda görüşeceklerini belirten Maestro, " Göztepe 'de transfer için benim dışımda mecralar da var. Bu takıma takviye yapılmazsa biz yolumuza mevcut oyuncularla devam ederiz ve iyi işlere imza atarız. Ancak transfer yapılırsa aramıza katılacak arkadaşlarımız da bizlere iyi katkı verecektir" diye konuştu.

Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden mutlaka kaliteli transferlerin yapılması gerektiği görüşünde birleşip, Başkan Sepil'e çağrıda bulundu.

DHA