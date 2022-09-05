Gineli orta saha Ibrahima Cisse ile sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Bursaspor 'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün'le de prensipte anlaşma sağladı. Bursaspor'la sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki futbolcunun Göztepe 'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Süper Lig ekibi Arabam.Com Konyaspor 'un da ilgilendiği Tuğbey'in Göz-Göz'ü tercih ettiği ve imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi. Bursaspor altyapısından yetişip, yeşil-beyazlılarda vitrine çkan orta saha oyuncusu, geçen sezon 1'inci Lig'de 21 müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Tuğbey, Türkiye U17 ve U19 milli takımlarının da formasını terletti. Göztepe'nin 3 gün içinde en az 3 takviye yapması bekleniyor.

DHA