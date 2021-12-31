İlk olarak Hırvatistan'ın Dinoma Zagreb takımında forma giyen eski Aytemiz Alanyasporlu sol bek Francois Moubandje ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı kırmızılıların yurt içinden birçok oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.

İkinci yarıda düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Göztepe 'nin Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaraylı Aytaç Kara, Fenerbahçeli Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ı istediği vurgulandı. Yurt dışında da futbolcuları belirleyen Göztepe'nin 9 Ocak'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar transferi bitireceği bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kendi belirlediği futbolcuların listesini Noel tatilinin ardından başkan Mehmet Sepil'e ileteceği kaydedildi.

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)