Göztepe tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenerek alınan oyuncusu olan Tijanic, geçen sezondan bu yana bir türlü beklentileri karşılayamadı. Süper Lig 'de bazı maçlarda kritik goller atan Sloven oyuncu genel anlamda taraftarı memnun etmedi.

Bu sezon da takımda kalan Tijanic, en çok eleştirilen futbolcuların başında geldi. Ancak son haftalarda toparlanan 25 yaşındaki futbolcu, Manisa FK karşılaşmasında çok klas bir gole de imza atarak galibiyetin mimarı oldu. Tijanic geçen sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 33 maçta giyerken, 4 kez fileleri sarstı. Bu sezon ise 16 müsabakada sahaya çıkan oyuncu ilk golünü Manisa FK'ya karşı atmış oldu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)