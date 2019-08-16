Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu 7 isimle güçlendiren Göztepe'de, Başkan Vekili Talat Papatya'dan özellikle orta saha ve hücum hattına takviye beklerken taraftara kötü haber geldi. Takıma yeterince transfer yaptıklarını belirten Talat Papatya, "Transfer konusu dinamik bir şey. Her zaman değerlendirilebilir. Ancak bunun için 3 konunun bir araya gelmesi gerek; ihtiyaç olması, teknik heyetin talebi ve bütçe uygunluğu. Bu açıdan baktığımızda şu anda bir transfer arayışımız yok. Oyuncularımıza güveniyoruz. Çok kaliteli gençlerimiz var. Onlara şans vermemiz gerek" dedi. Galatasaray'dan Eren Derdiyok'un transfer edildiği forvet hattının gayet iyi olduğunu söyleyen Papatya, "Eren ve Jerome'den çok iyi katkı bekliyoruz. Jerome geçen senenin üzerinde bir performans sergileyecek" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "Kulüplerin harcama limitleri Federasyon tarafından belirlenecek. Limitleri aşanlara puan silmeye kadar ceza verilecek" açıklamalarını hatırlatan Göztepe Başkan Vekili Papatya, "Futbol kulüplerinin artık harcama konusunda bazı şeyleri anlaması gerekiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kulüplerin ekonomik yapılarına göre hareket etmesi gerek" dedi. Papatya, lig hasretlerinin pazar günü Antalyaspor'la oynanacak yeni sezonun ilk maçıyla son bulacağını hatırlatıp sakatlıksız bir sezon diledi. İlk hafta mücadelesi öncesi eksik futbolcusu bulunmayan Göztepe'de taraftarların pazar günü Bornova Stadı'nı yine tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Bu arada, karşılaşmanın başlama saati 19.15'ten 21.45'e alındı.

DHA