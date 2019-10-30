İç sahadaki 4-1’lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in “Sahamızdaki son 11 maçta 4 galibiyet alabildik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. En hızlı şekilde oyuncuların ve teknik kadronun kendisini toparlaması gerekmektedir. Yoksa bu iyi bir gidiş değil” demişti. Sepil’in açıklamalarından bir gün sonra teknik direktör Tamer Tuna’nın cevabı istifa oldu.

2017-2018’de görev aldıktan sonra geçen sezon başında Sivasspor’a giden Tuna, 23. haftada İzmir ekibine geri dönmüştü. Ligde 9 maçta 9 puanı bulunan Sarı- Kırmızılılar’da Tamer Tuna’nın yerine en güçlü adayın Bülent Uygun olduğu öğrenildi.

2018- 2019 sezonunda Katar’ın Al Rayyan Kulübü’nde çalışan Uygun ile en kısa zamanda masaya oturulacağı kaydedildi. Kupada bugün 2. Lig takımı Sivas Belediyespor’u konuk edecek olan Göztepe bu maça kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde çıkacak.