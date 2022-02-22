Tribünler dolmakla kalmadı, ev sahibi ekibe yoğun bir destek vardı. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tezahüratlarına başlayan Göztepeliler her geçen dakika desteklerini artırdı. Beraberlik golünün geldiği 45+1'de ise sevinç doruğa çıktı. İkinci yarıda da desteklerini galibiyet için sürdüren İzmir ekibinin taraftarları takımlarının üstün oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmasının hüznünü yaşadı. Uzatmalarda gelen penaltının ardından kaos yaşandı, bir taraftar sahaya atladı. Yenilginin ardından Göztepe , ateş hattıyla arasındaki farkı açabileceği maçtan puansız ayrıldı.