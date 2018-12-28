Spor Toto Süper Lig'de devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe önceliği iç transfere verdi.

Mayıs ayında kontratı sona erecek 25 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'ü takımda tutmak isteyen kurmayların iyi bir teklifle Tayfur'un karşısına oturacağı ifade edilirken, Göztepe'de oldukça mutlu olduğunu dile getiren Tayfur'un da sözleşmeye imza atmaya sıcak baktığı vurgulandı.

İzmir temsilcisine 2016-2017 sezonu başında Gençlirbirliği'nden transfer edilen kanat oyuncusu, ilk senesinde 1'inci Lig'de 33 maça çıktı. Göztepe'de Süper Lig sevinci yaşayan Tayfur, 2017-2018'de devler arenasında 25 maçta 5 gol attı. Bu sezon da istikrarlı bir grafik ortaya koyan Tayfur Bingöl, 15 lig, 3 de Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

Öte yandan ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta başlayacak Göztepe'de ilk devrede lisansı çıkmayan golcü Nabil Ghhils ve orta saha Oscar Scarione'ye henüz tekliflerin gelmemesi sıkıntı yarattı. İki futbolcuyu mutlaka elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, gerekirse oyuncularla görüşüp karşılıklı olarak yolları ayırmanın planlarını yapacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)