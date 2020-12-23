Göztepe 2 haftalık mağlubiyet serisine son vermek için çıktığı Galatasaray deplasmanında 4 as oyuncusunu oynatamadı. İzmir ekibi Kovid-19 tesit pozitif çıkan kaleci İrfan Can, cezalı olan sağ bek Murat Paluli, sakatlığı bulunan stoper Alpaslan ve Çin'den bir takımla transfer görüşmesi yaptığı için kadroya alınmayan Guilherme'den yoksun çıktı sahaya. Bu ismelerin yerlerine Megyeri, Gassama, Mihoyevic ve Obinna forma giydi. Titi kulübeye çekilirken stoperde de Atınç görev aldı.

Fırsatları kullanamadılar

İdeal 11'inden önemli eksikleri bulunan Sarı-Kırmızılılar renkdaşı önünde zaman zaman kontrolü ele alsa da puan çıkarmayı başaramadı. Oyunun başında iki farklı geriye düşse de Soner'in golüyle umutlanan İzmir ekibi, ikinci yarıya hızlı başlayıp fırsatlar yakaladı, ancak tabelayı değiştiremedi. İstanbul'dan puansız ayrılan Göz Göz'ün ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkmış oldu.