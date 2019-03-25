Sürati ve tekniği ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, son 4 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Göztepe formasını 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası sınavında sırtına geçiren Serdar, 1 golle oynadı. Göztepe'nin yine ara dönemde Sporting Lizbon'dan transfer ettiği sol bek Agbenyenu ise tam istikrarı sağlayamadı. Toplam 5 maça çıkan Ganalı, ikinci yarıda sakatlıklardan kurtulamadı. Agbenyenu 5 maçta 406 dakika görev yapabildi.