Cuma günü seyircisiz oynanacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde stoper Atınç Nukan cezalı duruma düşerken, Belçikalı defans Dino Arslanagic'in de henüz iyileşmediği bildirildi.

Kritik maç öncesi savunmadaki eksiklikler teknik ekibi sıkıntıya soktu. Rahatsızlık geçiren Arslanagic'in tedavisine yoğun bir şekilde devam edildiği, deneyimli savunmacının Bandırmaspor maçına yetişip yetişmeyeceğinin hafta ortasına kadar netlik kazanacağı vurgulandı. Teknik heyetin maça yetişmesi durumunda Atınç'ın yerine Arsalanagic'i sahaya süreceği aksi durumda ise Marco Mihojevic'in forma giyeceği kaydedildi.

DHA