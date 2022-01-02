Göztepe’de rota N’Sakala

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 15 puanla 19’uncu sırada, düşme hattında tamamlayan Göztepe , gözünü transferlere çevirdi. İkinci yarıya güçlü ve kaliteli bir kadroyla başlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek Francois Moubandje ile görüşmelerini sürdürürken, transferin gerçekleşmemesi durumunda rotanın Fabrice N’Sakala’ya çevrileceği bildirildi. Beşiktaş ’ta süresiz kadro dışı kalan futbolcuyu B planı olarak tutan Göztepe’nin önceliği Moubandje’ye vereceği kaydedildi. Moubandje ile 6 aylık sözleşme imzalamak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncunun 2 yılda ısrar etmesi halinde transferden vazgeçebileceği ve N’Sakala’yla masaya oturacağı kaydedildi.

‘Çalışmalar devam ediyor’

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Sönmez, “Hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan hem ülkemizde hem yurt dışında oynayan isimleri kadromuza dahil etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.