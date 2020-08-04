Göztepe’de rota Babacan

Göztepe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Lig bitiminde sözleşmesi sona erip ayrılan Beto Pimparel’le anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılmasından sonra alternatifler üreten Sarı-Kırmızılılar, Volkan Babacan’la görüşmelere başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Medipol Başakşehir’de forma şansı bulamayan Volkan’a yöneldi. Volkan’ı bırakmak istemeyen Başakşehir’i bizzat Başkan Mehmet Sepil ikna etmeye çalışacak.