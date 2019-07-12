İsveç Ligi ekiplerinden Kalmar'da forma giyen, ülkesinin milli takımında da görev yapan 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin devam ettiği, Göztepe'nin bonservis bedeli ödememek için Aliti'nin serbest kalmasını beklediği öğrenildi. Stoper ve sol bek olarak oynayan Fidan Aliti, kariyerinde daha önce FC Luzern, FK Sheriff Tiraspol, Slaven Koprivnica, Skenderbeu takımlarında görev yaptı.

Transferde şimdiye kadar Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Batuhan ve Galatasaray'dan Eren Derdiyok'la anlaşan sarı-kırmızılılarda Urla'daki ilk etap çalışmaları yarın sona erecek. İzmir temsilcisi 16 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek. Göztepe'de yabancılardan Beto da Türkiye'ye dönüp takıma katılırken, Poko yarın antrenmana çıkacak. Sezonun ikinci yarısında yeni stadına kavuşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk yarı öncesi yarım sezonluğuna maraton 500, numaralı 900, VIP 1800 TL olarak belirlenen kombine biletlerin genel satışı sürüyor.

VOLEYBOLDA TABLO NETLEŞİYOR

Diğer taraftan, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralarak yıllar sonra yeniden filede de boy göstermeye hazırlanan Göztepe'nin kulüple yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Göztepe, Rota Koleji'ne devir için ücret ödemeyecek. Kulübün tüm A takım oyuncularını alacak sarı-kırmızılılar bütçeyi ilk yıl 800 bin TL olarak belirleyecek. Göztepe ve Rota, altyapıda da iş birliğine gidecek. Göztepe, voleybolda en son 2004-05'te Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmişti.

DHA