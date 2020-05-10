Göztepe’de Palut’tan yönetime Titi talebi

Süper Lig’de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri’nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sürdüren Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut’tan yönetime Titi çağrısı geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın, başkan Mehmet Sepil’e, “Titi çok kaliteli bir stoper. Onu mutlaka gelecek sezon takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu” dediği öğrenildi.