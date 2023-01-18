Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste evinde Bodrumspor ve Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır darbe alan Göztepe bu hafta deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçına 3 puan için hazırlanırken yeni transfer Michee Ngalina'nın lisansı çıkarıldı.

Ara transfer döneminde ABD ekibi Colarado Springs'ten kadroya dahil edilen Kongolu forvetin Erzurum deplasmanında forma giyeceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde evrak işlerinin uzaması sebebiyle Sakaryaspor maçını tribünden izleyen Ngalina'nın Erzurumspor FK karşısında büyük ihtimalle sahaya on birde çıkacağı kaydedildi.

Sakaryaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan İngiliz orta saha Romal Palmer'ın ise durumu belirsiz. Tedavisi devam eden oyuncunun adale ağrılanını sürdüğü kaydedildi. Yine aynı maçta rahatsızlanıp oyuna devam edemeyen Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in ise herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Antalyasporlu orta saha Hakan Özmert ve Medipol Başakşehir'den Moldovalı stoper Epureanu ile temasları sürüyor.

İZZET FURKAN MALAK'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de, bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı-kırmızlı ekip, kendi akademilerinden yetişen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak’ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde oynanan Sakaryaspor müsabakasına sonradan dahil olurken, Türkiye Kupası’nda da iki maça çıktı ve Başakşehir’e karşı gol atmayı başardı.