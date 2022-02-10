Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş 'a konuk olan Göztepe 'de teknik direktör Nestor El Maestro, Süper Lig 'in 24'üncü haftasında 2-0 mağlup olunan Altay maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam; Wilker Angel'in yerine Kahraman Demirtaş, Soner Aydoğdu'nun yerine Aytaç Kara, Berkan Emir'in yerine Moubandje, Di Santo'nun yerine ise Tijanic'i ilk 11'de görevlendirdi.

Göztepe'nin Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: İrfan Can Eğribayat - Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Halil Akbunar, Tijanic, Ndiaye.





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