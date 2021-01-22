Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Mossor ile yollar ayrıldı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İşte İzmir ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun Bilgisine: Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.







