Göztepe’de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kayseri’de MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Göztepe, hazırlıklarının İzmir bölümünü tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları bulunan Adama Traore ile Hakan Çinemre’nin katılmadığı idmanda, Lamine Gassama, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı çalıştı.

İzmir’deki hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, son çalışmasını yarın gideceği Kayseri’de yapacak.

AA