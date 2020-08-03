Göztepe’de mesai yoğun

Göztepe bu hafta iç ve dış transferde yoğun mesai harcayacak. Teknik direktör İlhan Palut’la yola devam kararı alan Göztepe'nin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner’in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Göztepe’de mesai yoğun

Teknik direktör İlhan Palut’la yola devam kararı alıp, kaleci Beto, Castro, Reis, Deniz ve Jerome ile resmen vedalaşan Göztepe bu hafta iç ve dış transferde yoğun mesai harcayacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner’in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İç transferde sorun yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın 5 oyuncuya tatmin olacakları bir teklifle geleceği dile getirildi.

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