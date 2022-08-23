Rijeka'da 5 yıl boyunca sportif direktörülük görevini üstelenen Mance, Hırvatistan HNL'de kulübüyle 1 şampiyonluk yaşarken, 4 kez de Hırvatistan Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi. Kulübü yönettiği sürede büyük başarılar elde eden Mance, Rijeka'yı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Geçen hafta ise Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ivan Mance futbolun patronu olarak görev almaya başladı.

İlk kez Erzurumspor FK maçında teknik ekip ve oyuncularla birlikte olan Mance'ın transferde 2 ya da 3 oyuncuyu daha takıma kazandıracağı kaydedildi. Yeni Başkan Rasmus Ankersen'in tam yetkiyle ikinci adam olarak göreve başlattığı Mance, yarın saat 13.00'te Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Göz-Göz'de 8 yıllık Mehmet Sepil döneminin ardından kulüp hisselerinin yüzde 70'i Rasmus Ankersen'in CEO'su olduğu İngiltere merkezli Sport Republic fonuna devredilmişti. Sport Republic, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'ın da hakim ortağı konumunda.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)