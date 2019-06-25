7 Temmuz Pazar günü saat 23:00'e kadar eski kombinelerin yenileme işlemleri yapılacak, ardından ise 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00'te genel satış başlayacak. Geçen sezon da kombine sahibi olan taraftarlar için geçerli olacak ve 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yenileme döneminde maraton tribün 375, numaralı tribün 750 ve VIP Tribün 1600 TL'den satışa sunulacak. 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan genel satış döneminde ise maraton 500, numaralı 900 ve VIP tribün 1800 TL'den satılacak.