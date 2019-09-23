Konyaspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen müthiş bir oyunla 3 puana uzanan Göztepe’de keyifler hayli yerinde.

Geçtiğimiz sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve bu sezon ilk galibiyetini elde eden Göz Göz, rahat bir nefes aldı.

Bu doğrultuda moral bulan Sarı- Kırmızılılar, çalışmalarına devam edecek. İzmir ekibinde şimdiki hedef ise önümüzdeki hafta ligin formda takımlarından olan Gaziantep Gazişehir ile oynanacak karşılaşmada 3 puana uzanmak. Teknik direktör Tamer Tuna da zorlu karşılaşmaya öğrencilerini özel olarak hazırlıyor.