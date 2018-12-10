Göztepe’de Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı

Göztepe, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, ikinci bölümde dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore’nin yer almadığı antrenmanda, Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Axel Ngando’nun takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
Öte yandan, teknik direktör Kemal Özdeş’in teknik ekibinde, Murat Duman, Murat Aslan, İsmail Özünal, Tolga Özgen, Shay Nahmias ve Suat Arıcan’ın yer aldığı bildirildi.