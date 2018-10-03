Göztepe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Halil Akbunar ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Kombine fırsatı

Öte yandan Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin kalan lig ve Türkiye Kupası’nda geçerli olacak ve fiyatları güncellenen kombinelerin yarından itibaren satışa çıkacağı bildirildi.

Biletlerin numaralı tribün bin 200 lira ve 30 lira hizmet bedeli, VIP tribün 2 bin 400 lira ve 40 lira hizmet bedeli karşılığında satın alınabileceği belirtildi.