Göztepe’de ‘kaptan’ kalıyor

Çalışmalarına 4’erli gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde tekrar başlayan Göztepe’de sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptan Beto yönetime yeşil ışık yaktı. Eski kulübü Sporting Lizbon’un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar’da gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Beto’ya 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil’in en kısa süre içinde Beto ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi.

Ülkesinin Porto ve İspanya’nın Sevilla takımlarıyla UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı havaya kaldıran Beto Pimparel, Portekiz Milli Takımı’nda 14 maça çıktı. 2017-2018 sezonunda gelen tecrübeli eldiven Süper Lig’de 87 müsabakaya, çıkıp kalesinde güven verdi.

Sıra Serdar Gürler’de

Sarı-Kırmızılılar’da Serdar Gürler’le de bugün masaya oturulması bekleniyor. Yönetim daha önce Titi’yle görüşmüş ve başarılı stoperden olumlu yanıt almıştı.







