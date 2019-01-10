Göztepe’de 'kanat' rekabeti

Devre arası transfer sezonunu Huesca’dan Serdar Gürler’i alarak açan Göztepe’de kanatlarda oynayan oyuncular için formayı kapmak bir hayli zorlaştı. Ligin ilk devresinde Halil Akbunar ile Yasin Öztekin’in forma giydiği sağ ve sol kanat için Serdar Gürler de forma almak için mücadele edecek. Teknik Direktör Kemal Özdeş’in performansından memnun olduğu Gouffran da tıpkı diğer futbolcular gibi bu mevkide oynamaya başka aday olarak görünüyor. Bu isimlerin yanı sıra ilk yarıda gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Tayfur Bingöl ile genç oyuncular Yalçın ile Samed de bu bölgeler için Teknik Direktör Kemal Özdeş’in alternatifleri arasında bulunuyor.

Traore’nin lisansı golcüye

Ligin ilk yarısında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Adama Traore’nin büyük bir aksilik olmaması durumunda lisansının askıya alınacağı iddia edildi. İkinci devreye yetişmesi beklenmeyen Fildişili oyuncudan açılacak olan kontenjanın ise yabancı bir golcüyle doldurulması bekleniyor. İzmir temsilcisinde golcünün yanı sıra bir sol bek almak için de çalışmalar devam ediyor.

İHA