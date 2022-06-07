Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen’in Sırp milyarder Dragan Solak’la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulüp hisselerinin çoğunluğunun devri konusunda prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kurmaylar dün akşam yeni ekiple yemekte buluştu. Lüks bir restoranda bir araya gelen Göztepe ve Sport Republic şirketinin yöneticileri kulübün geleceği ve yapılanması konusunda fikir alış verişinde bulundu.

HÜSEYİN EROĞLU SESLERİ

Yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkacak Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini elinde bulunduracak şirket, futbolla ilgili tüm kararları alacak. Mevcut yönetim ise teknik adam ve özellikle yerli oyuncu seçiminde Ankersen'e yardımcı olacak. İlk olarak yeni çalıştırıcıyı belirleyecek olan sarı-kırmızılılar, Altınordu'da ayrılan Hüseyin Eroğlu ismini gündeme getirdi. Adı Galatasaray 'la futbol direktörlüğü için de anılan Eroğlu ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Mevcut yönetimin Hüseyin Eroğlu'nu Rasmus Ankersen'e önerdiği öğrenildi.

İÇ TRANSFER ANKERSEN'DE

Göztepe'de satış listesine konan kaptan Halil Akbunar ve stoper Atınç Nukan'ın da durumları yeni gelecek teknik ekibin raporuna göre şekillenecek. Taraftarlarla gerginlik yaşayan ve daha sonra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat ise kesin olarak bonservisiyle gönderilecek. Rasmus Ankersen'in ise bir an önce Süper Lig'e dönülmesi için ciddi yatırımlar yapacağı ve kadro kalitesini üst seviyeye çıkaracağı kaydedildi. Göztepe'den ayrılan sağ bek Murat Paluli ise Süper Lig ekibi Sivasspor 'a imza attı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA