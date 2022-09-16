Göztepe’de imza derbiden sonra

Geçen hafta Boluspor deplasmanında alınan mağlubiyetten sonra Turgay Altay’la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, belirlediği adayların hiçbiriyle anlaşma sağlayamadı. Volkan Demirel, Göztepe 'nin teklifini redderken, Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Bayram Bektaş, Mustafa Dalcı gibi isimler listede yer almasına rağmen, hiçbir teknik adam konusunda somut adım atılmadı.

Yönetimin Altınordu maçının ardından girilecek milli arada teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Takımı ise derbide sahaya statü gereği altyapı antrenörlerinin çıkaracağı bildirildi. Göztepe'de takımın derbideki ilk 11'ini sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen, geçen sezon son olarak Kıbrıs Rum Kesmi'nde Pafos FC'de teknik direktörlük yapan Hırvat Ivan Mance’ın belirleyip takımı sahada yönetmesi bekleniyor. Göztepe, Süper Lig 'den düştükten sonra yeni yönetimle büyük umutlarla çıktığı sezonda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 5 puan topladı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)